Atina: Meriç Nehri'nde göçmen yok - Son Dakika
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Atina: Meriç Nehri'nde göçmen yok

09.09.2022 11:53
Atina: Meriç Nehri'nde göçmen yok

Yunanistan Türkiye'nin verdiği bilgi üzerine Meriç Nehri'nde yapılan aramalarda göçmen tespit edilmediğini açıkladı.

Yunanistan Türkiye'nin verdiği bilgi üzerine Meriç Nehri'nde yapılan aramalarda göçmen tespit edilmediğini açıkladı. Yunan kamu radyosu ise yüzlerce göçmenin bulunduğunu duyurmuştu.Yunan polisi Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'nde bulunan küçük adacıkta yapılan aramada göçmen tespit edilmediğini duyurdu.

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos yaptığı açıklamada, "Türk makamları bizi göçmenlerin olduğu şeklinde bilgilendirdi. Ancak biz göçmen bulamadık" dedi.

Bu açıklamanın öncesinde Yunan kamu radyosu Yunan sınır koruma güçleri ile kurtarma ekipleninin Meriç'in Yunanistan tarafında yüzlerce göçmeni bulduğunu belirtmiş ve bu bilgiyi de Yunan polisine dayandırmıştı. Bu göçmenlerin kendi olanaklarıyla Yunanistan'a geçip geçmediği bilinmiyor.

Sınır hattındaki gerginlik

Türk-Yunan sınırında haftalardır gergin bir bekleyiş hakim. Düzensiz göçmenlerin Türkiye'den Yunanistan'a geçme girişimleri son haftalarda arttı. Yunanistan'ın verdiği bilgilere göre sadece Ağustos ayında 36 bin göçmen Meriç nehrini geçerek Yunanistan sınırına ayak bastı. Yunan Bakan Takis Theodorikakos'un verdiği bilgiye göre bu yılın ilk sekiz ayında yaklaşık 154 bin kişi bu yolla Yunanistan'a giriş yaptı.

İnsan hakları kuruluşları Yunanistan'ı düzensiz göçmenleri geri itmekle suçluyor. Atina ise bu suçlamaları reddederek sadece kendi sınırını, dolayısıyla da AB (Avrupa Birliği) sınırını koruduğunu savunuyor.

Yunan hükümeti Türkiye'den gelen düzensiz göçmenleri engellemek için Merih Nehri boyunca inşa edilen 35 kilometrelik duvarı uzatmayı planlıyor.

dpa/ HT,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Atina: Meriç Nehri'nde göçmen yok - Son Dakika

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