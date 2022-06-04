Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmaları, şiddetli rüzgar nedeniyle zor şartlarda devam ediyor.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Ano Glifada semtinde çıkan yangın, çevre semtlere de sıçradı. Bazı bölgelerdeki evler tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının çıkış nedeninin araştırılması için özel ekip görevlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Atina'nın güneyindeki yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.