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Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan "aşırı yangın" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan "aşırı yangın" uyarısı

06.08.2021 16:44

Bir son dakika haberine göre - Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyor Sivil Koruma Kurumundan "aşırı yangın" uyarısı Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki orman yangınlarına müdahale devam ederken, yangından etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

- Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyor

Sivil Koruma Kurumundan "aşırı yangın" uyarısı

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki orman yangınlarına müdahale devam ederken, yangından etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivil Koruma Kurumu ise sıcaklıkların 40 derece civarında seyretmeye devam etmesinden dolayı "aşırı yangın' uyarısı yaptı.

Sıcaklıkların rekor seviyeye çıktığı Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Atina Ulusal Gözlemevi (NOA), bugün sıcaklıklarda önemli bir düşüş beklenmesine rağmen rüzgarların şiddetini arttıracağı ve orman yangını riskinin "çok yüksek" olduğu konusunda uyarıda bulundu. Başkent Atina'nın kuzeyinde gece saatlerinde alevlerin yeniden yükselmesi sonucu binlerce insan şehri terk ederken, itfaiye ekipleri gece boyunca alevlerin yerleşim bölgelerine, elektrik tesisatlarına ve tarihi mekanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Toplam 450 itfaiyeci, 40 yer ekibi, 150 itfaiye aracının yanı sıra 3 helikopter ve 7 uçak söndürme çalışmalarında yer aldı. Başkentin kuzeyindeki çalışmalara Fransa ve Kıbrıs'tan gelen itfaiyeciler de destek verdi. Ülkenin ana karayolunun birçok noktasında trafik dururken, patlayan kozalaklar otoyol kenarına sıçrayarak yeni yangına yol açtı. Demiryolu seferlerinin de aksadığı bölgede, Atina ve çevresinde elektrik kesintileri yaşandı. Atina'nın kuzeyindeki Ritsona kampından da yaklaşık 2 bin göçmen ve mülteci, başka bir tesise tahliye edildi.

Ülkenin Sivil Koruma Kurumu, sıcaklıkların 40 santigrat derece civarında seyretmeye devam etmesi nedeniyle "aşırı yangın" uyarısı yayımladı. Selanik, Evros, Kefalonya, Kandiye, Attika, Messinia, Achaia, Eğriboz, Karpathos'un yarın için "aşırı yangın" riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Alevlerden 9 kişi etkilendi, 3'ünün solunum sıkıntısı var

Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, Atina'nın kuzeyinde çıkan yangından 9 kişinin etkilenerek ambulansla Atina'daki hastanelere götürüldüğünü, 3'ünün solunum sıkıntısı çektiğini açıkladı. İtfaiye Teşkilatı'ndan Aristotelis Papadopoulos ise "Tüm ülkeyi etkileyen, şiddeti ve süresi açısından son 30 yılın en kötüsü olan büyük bir sıcak hava dalgasının 10. gününden geçiyoruz" ifadesini kullandı.

Ülkenin 99 farklı noktasındaki yangınlar devam ederken, İsveç, İsrail, Avusturya, Romanya, Litvanya, Hırvatistan ve İsviçre'den takviye ekiplerin yanı sıra Fransa'dan 2 yangın söndürme uçağının daha Yunanistan'a gönderilmesi bekleniyor.

Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı
Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan aşırı yangın uyarısı

Yunanistan, İtfaiye, Fransa, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Atina'nın kuzeyinde alevlerle mücadele sürüyorSivil Koruma Kurumundan 'aşırı yangın' uyarısı - Son Dakika


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