Atina'nın Sembolü Olan Tapınakta Pankart Açıldı
59 dakika önce
Yunan Komünist Partisi üyeleri sabah saatlerinde Atina'nın sembolü olan Partenon tapınağına çıkarak, Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan Prespes Anlaşması'na karşı pankart açtı.
Yunan Komünist Partisi üyeleri sabah saatlerinde Atina'nın sembolü olan Partenon tapınağına çıkarak, Makedonya
ile Yunanistan
arasında imzalanan Prespes Anlaşması'na karşı pankart açtı.
Yunan Komünist Partisi üyeleri sabah saatlerinde Atina'nın sembolü Partenon tapınağına çıkarak pankart açtı. Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan Prespes Anlaşması'na tepki gösteren grubun açtığı pankartta, "Anlaşmaya hayır halkların dostluğuna evet" ifadeleri yer aldı. Pankart bütün Atina'dan görüldü.
Bu akşam Yunan parlamentosunda oylanacak Prespes Anlaşması meclis tarafından kabul edilirse, Makedonya Cumhuriyetinin ismi 'Kuzey Makedonya' olarak değişecek. - ATİNA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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