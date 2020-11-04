- Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı - Son Dakika

- Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı

04.11.2020 17:31

- Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı Yapımına 2006 yılında karar verilen Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleriyle ibadete açıldı.

- Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı

ATİNA - Yapımına 2006 yılında karar verilen Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleriyle ibadete açıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi 14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete açıldı. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Atina Camisi, 2 Kasım 2020 itibarıyla hizmete açılmıştır ve dini alanlar için öngörülen Covid-19 önlemleri çerçevesinde mesafe ve sağlık tedbirleri uygulanmaktadır" denildi. Bundan böyle beş vakit namaz kılınacağı açıklanan camide, güvenlik, temizlik, koruma ve diğer hizmetler için tüm gerekli düzenlemelerin sona erdiği duyuruldu. Yunanistan Din İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Yorgo Kalaitzis yaptığı açıklamada, "2006 yılından bu yana birbirini izleyen hükümetlerin uzun çabaları tamamlandı. Yunanistan, ülke içinde ve dışında demokrasi ve din özgürlüğü konusunda net bir mesaj veriyor" diyerek caminin açılışına yönelik değerlendirmede bulundu. Caminin ilk imamı 49 yaşındaki Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki oldu.

Cemaat virüs nedeniyle 9 kişiyle sınırlandırıldı

Korona virüs salgını nedeniyle resmi açılışının başka bir tarihte yapılacağı aktarılan caminin, vakit namazlarında salgın koşullarından dolayı 9 kişiyle sınırlandırıldığı duyuruldu. Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016'da Yunanistan Parlamentosu tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti. Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor.

Yapımına 2006 yılında karar verilmişti

Caminin avlu bölgesinde bir çocuk parkı ve fıskiye yer alıyor. Atina Camisi 887 bin Euro bütçeyle inşa edilirken, yapımına ilk olarak 2006'da karar verilmiş ancak bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle 10 yılı aşkın süre inşasına başlanamamıştı. Cami yönetimi, Eğitim ve Maliye Bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

- Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı
- Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı
- Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı
- Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı

Koronavirüs, Yunanistan, Karar, Atina, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı - Son Dakika


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