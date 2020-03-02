Atina: Türkiye, yasadışı göçü teşvik ediyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Atina: Türkiye, yasadışı göçü teşvik ediyor - Son Dakika Dünya

Atina: Türkiye, yasadışı göçü teşvik ediyor

35 dakika önce

Yunanistan, kara ve deniz sınırlarına akın eden ve sınırları aşmaya çalışan binlerce sığınmacının resmen "Türkiye tarafından teşvik edildiğini" açıkladı.

Atina: Türkiye, yasadışı göçü teşvik ediyor, System.String[]

Yunanistan, kara ve deniz sınırlarına akın eden ve sınırları aşmaya çalışan binlerce sığınmacının resmen "Türkiye tarafından teşvik edildiğini" açıkladı. Atina yönetimi ayrıca, yeni göç dalgası nedeniyle sığınma başvurularını bir aylığına askıya aldı.

Yunanistan sınırlarındaki sığınmacı baskısının artması karşısında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ülkenin en üst düzey karar alma konseyi olan Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) olağanüstü toplantıya çağırdı..

Başbakan dışında Dışişleri, Savunma ve İçişleri bakanlarının yanı sıra, Genel Kurmay Başkanı, üç kuvvet komutanı ve liman müdürlüğü üst rütbelilerden oluşan KYSEA'da alınan kararlar Hükümet sözcüsü Stelios Petsas tarafından açıklandı.

Türkiye'ye 'insan kaçakçılığı' suçlaması

Açıklamada Türkiye'nin, ilk kez ve resmen "insan kaçakçılığı yapmakla " suçlanması dikkatleri çekti.

Yapılan açıklamaya göre:





Yunan makamları şimdiye kadar sınırı geçen çoğu Afganistan, Pakistan, İran ve Bangladeş kökenli 200 sığınmacıyı gözaltına aldığını açıklamıştı.

Yunan hükümeti, son 24 saat içinde 10 bin kişinin toplu halde kara sınırını geçmeye çalıştığını ve bunların polis tarafından önlendiğini belirtmişti.

Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:40 
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