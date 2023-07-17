Atina Yakınlarında Çıkan Orman Yangını Yerleşim Birimlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Atina Yakınlarında Çıkan Orman Yangını Yerleşim Birimlerini Tehdit Ediyor

17.07.2023 16:07

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Kuvara bölgesinde çıkan yangın, çevreye hızla yayılarak yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı. Yangın nedeniyle Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. İtfaiye ekipleri yangına helikopter, uçak, itfaiye personeli ve araçlarla müdahale ediyor. Saroniko Belediye Başkanı alevlerin yerleşim birimine ulaştığını ve bazı evlerin yandığını belirterek acil yardım çağrısında bulundu. Son 24 saatte ülkede 46 orman yangını çıktığı bildirilmişti.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Kuvara bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, öğle saatlerinde çıkan ve kısa sürede çevreye yayılan yangın nedeniyle Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başladı.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak, 55 itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildiğini aktardı.

Saroniko Belediye Başkanı Hristos Ginis, bir televizyon programına katılarak, alevlerin yerleşim birimine ulaştığını ve bazı evlerin yandığını belirterek, "acil yardım" çağrısında bulundu.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarısı yapmış, son 24 saatte 46 orman yangını çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Yunanistan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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