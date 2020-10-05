Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi

Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü sahile kovboy şapkası takıp, bindiği atı denize süren kişi, tatilcileri şaşkına çevirdi Antalya'da bindiği atıyla birlikte dünyaca ünlü sahile gelen kovboy şapkalı bir kişi, sahildekileri tatilcileri şaşkına çevirdi.

Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü sahile kovboy şapkası takıp, bindiği atı denize süren kişi, tatilcileri şaşkına çevirdi

ANTALYA - Antalya'da bindiği atıyla birlikte dünyaca ünlü sahile gelen kovboy şapkalı bir kişi, sahildekileri tatilcileri şaşkına çevirdi. Bir süre sahilde ilerleyen kişi, ardından atını denize sürdü.

İlginç olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başına kovboy şapkası takıp ata binen bir kişi, sahile geldi. Çevredeki tatilciler neye uğradığını şaşırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs atını denize doğru sürmeye başladı. Kıyıda bir süre atıyla gezinen kişiyi görenler cep telefonuyla görüntüledi.

Kovboyu cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da, "Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Baksana herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi" dedi.

Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi
Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi
Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi
Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi - Son Dakika

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