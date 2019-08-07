Atıp kaçtığı torbadan 108 kilo 'eroin' çıktı
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir kişinin atıp kaçtığı torbada, 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:14 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, bir kişinin atıp kaçtığı torbada, 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Kaçan şüpheli, ise polisin takibi sonucu yakalandı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Yüksekova'nın Serindere Köyü Su Yatağı mevkiinde, bir kişinin elindeki torbaları bırakarak kaçtığını fark etti. Ekipler kaçan kişiyi yakalarken, attığı torbada ise 107 kilo 660 gram eroin ele geçirdi.
Soruşturma sürüyor.
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