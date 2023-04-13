Atiye dizisinin davasında karar - Son Dakika
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Atiye dizisinin davasında karar

13.04.2023 15:38
Atiye dizisinin davasında karar

Yazar Şengül Boybaş'ın romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürülen Atiye dizisinin tanıtımlarında, Boybaş'ın ismine yer verilmediği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Yazar Şengül Boybaş'ın romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürülen Atiye dizisinin tanıtımlarında, Boybaş'ın ismine yer verilmediği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.
Yazar Şengül Boybaş, 'Dünyanın Uyanışı' adlı romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürülen ve başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsur'un canlandırdığı Atiye dizisinin ön jeneriğinde fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açmıştı. Söz konusu dava dilekçesinde, "Şengül Boybaş da eserinin mali haklarını, OG Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri AŞ.'ye Netflix'te yayımlanacak bir diziye dönüştürülmesi şartıyla devretmiştir. Şengül Boybaş'ın romanının ana karakterinin ismini taşıyan 'Atiye' isimli dizinin ilk sezonu da Netflix'te yayımlanmıştır. Ancak yapımcı firma OG Prodüksiyon, 'Atiye' adlı dizinin ön jeneriğinde Şengül Boybaş ve eserinin adına yer vermemiştir. Şengül Boybaş ile eserinin adı filmin arka jeneriğinde kullanılmıştır. Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağırılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş'ın ve eserinin adın anılmamıştır. Boybaş'ın mali ve manevi haklarına yönelik tecavüzün önlenmesini istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Konuya ilişkin açılan dava karara bağlandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan davacı avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Davalı tarafın avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi.
Dava reddedildi
Kararını açıklayan mahkeme, davanın reddine hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Yazar Şengül Boybaş'ın Atiye dizisine açtığı dava reddedildi Yazar Şengül Boybaş'ın Atiye dizisine açtığı dava reddedildi

Melisa Şenolsun, Beren Saat, Atiye, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atiye dizisinin davasında karar - Son Dakika


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