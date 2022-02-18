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Atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı - Son Dakika

Atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı

18.02.2022 23:02
Atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı'da hurdacılık yapan ismi öğrenilemeyen vatandaşın hurda topladığı at arabasına el konuldu. Ekmek teknesinin elinden alınmasına kızan vatandaş, atıyla kaymakamlık binasına geldi. Atıyla kaymakamlık binasına girmek isteyen vatandaşa görevliler izin vermedi.

Hasta çocuğu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen vatandaş, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı. Daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı.

Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(Ferit Savaş/ İHA)

Atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı

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Ekmek, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı - Son Dakika


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