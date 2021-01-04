Atla çarpışan araç hurdaya döndü - Son Dakika

Atla çarpışan araç hurdaya döndü

04.01.2021 20:58
Atla çarpışan araç hurdaya döndü, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, atla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü ağır yaralandı yola kontrolsüz çıktığı belirtilen at ise telef oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, atla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü ağır yaralandı yola kontrolsüz çıktığı belirtilen at ise telef oldu. Kazadan sonra hurdaya dönen otomobili görenler gözlerine inanamadı.

Kaza bugün, Datça-Marmaris yolu Aktur Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Yorulmaz yönetimindeki 48 R 6272 Renault Megane Hatchback otomobil aniden yola çıkan başıboş at ile çarpıştı. Kazada at ile çarpışan otomobil adeta teneke yığınına dönerken otomobil sürücüsü de ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulans ile önce Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahıs buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Paramparça olan otomobili görenler kazanın bir at ile otomobilin çarpışması sonucu yaşandığını inanamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, sürücünün tedavi sonucu durumunun iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA

Atla çarpışan araç hurdaya döndü
Atla çarpışan araç hurdaya döndü
Atla çarpışan araç hurdaya döndü

Marmaris, Otomobil, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atla çarpışan araç hurdaya döndü - Son Dakika


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