Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 2 yaralı Siirt'e bağlı Meydandere köyü yakınlarına atla eve giden akraba 3 çocuğun üzerine yıldırım düştü.
Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 2 yaralı
SİİRT - Siirt'e bağlı Meydandere köyü yakınlarına atla eve giden akraba 3 çocuğun üzerine yıldırım düştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Siirt kent merkezine bağlı Meydandere köyü yakınlarında meydana geldi. Atla ve gitmekte olan M.E., E.E., R.E. adlı çocukların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi üzerine yaralanan M.E., E.E, R.E. olay yerine çağrılar 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan M.E., hastanede yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer iki çocuğun tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:48 Kaynak: İHA
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