Atla gezerken gölete düşen genç boğuldu
2 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde atıyla gezerken gölete düşen genç boğuldu.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:32 Kaynak: AA
'ın Ergani
ilçesinde atıyla gezerken gölete düşen genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Necati Kahraman (20) ilçeye bağlı İncehıdır Mahallesi Sultantepe
mevkisinde göletin kenarında atı ile gezerken dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre sonra gözden kaybolan Kahraman'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerce yapılan aramada cesedine ulaşıldı.
Kahraman'ın sudan çıkarılan cesedi Ergani Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
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