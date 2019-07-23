Son Dakika Haberleri: Atla gezerken gölete düşen genç boğuldu
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Atla gezerken gölete düşen genç boğuldu

2 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde atıyla gezerken gölete düşen genç boğuldu.

Atla gezerken gölete düşen genç boğuldu, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde atıyla gezerken gölete düşen genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Necati Kahraman (20) ilçeye bağlı İncehıdır Mahallesi Sultantepe mevkisinde göletin kenarında atı ile gezerken dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre sonra gözden kaybolan Kahraman'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerce yapılan aramada cesedine ulaşıldı.
Kahraman'ın sudan çıkarılan cesedi Ergani Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Sultantepe, Diyarbakır, Ergani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:32 Kaynak: AA
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