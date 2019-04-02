Atla Terapi Merkezinde Otizmli Çocuklar İçin Etkinlik
45 dakika önce
Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Hipodromu Atla Terapi Merkezinde otizmli çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa
Hipodromu Atla Terapi Merkezinde otizmli çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Hipodrum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, "Gelin engelleri atla terapi merkezimiz ile beraber aşalım" sloganı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda otizmli çocuklara yönelik gerçekleştirilen yüz boyama, müzik eşliğinde oyunlarla çocukların eğlenmesi sağlandı.
Hipodrum Müdürü Mehmet Kazoğlu, Atla Terapi Merkezinde bir yıldan bu yana engelli çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.
Otizme farkındalık oluşturmak amacıyla otizmli çocuklarla daha fazla vakit geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kazoğlu, "Terapi Merkezimizde alanında uzman personellerle, engelli çocukların fiziksel engel grubuna uygun aktiviteler düzenleniyor. Bu konuda eğitilmiş atlar ile engelli çocuklara binişler düzenleniyor. Terapi eğitimi gören otizmli çocuklar başta olmak üzere birçok engelli çocuğun gelişiminde olumlu geri bildirimler aldık. Burada sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmet veriyoruz. Tüm Şanlıurfa halkını buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA
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