Son Dakika Haberleri: Atla Terapi Merkezinde Otizmli Çocuklar İçin Etkinlik

Atla Terapi Merkezinde Otizmli Çocuklar İçin Etkinlik

45 dakika önce

Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Hipodromu Atla Terapi Merkezinde otizmli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Atla Terapi Merkezinde Otizmli Çocuklar İçin Etkinlik, System.String[]
Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Hipodromu Atla Terapi Merkezinde otizmli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Hipodrum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, "Gelin engelleri atla terapi merkezimiz ile beraber aşalım" sloganı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda otizmli çocuklara yönelik gerçekleştirilen yüz boyama, müzik eşliğinde oyunlarla çocukların eğlenmesi sağlandı.

Hipodrum Müdürü Mehmet Kazoğlu, Atla Terapi Merkezinde bir yıldan bu yana engelli çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Otizme farkındalık oluşturmak amacıyla otizmli çocuklarla daha fazla vakit geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kazoğlu, "Terapi Merkezimizde alanında uzman personellerle, engelli çocukların fiziksel engel grubuna uygun aktiviteler düzenleniyor. Bu konuda eğitilmiş atlar ile engelli çocuklara binişler düzenleniyor. Terapi eğitimi gören otizmli çocuklar başta olmak üzere birçok engelli çocuğun gelişiminde olumlu geri bildirimler aldık. Burada sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmet veriyoruz. Tüm Şanlıurfa halkını buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Türkiye Jokey Kulübü, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırıda Bulunan Sapık: İlişkide Bulunmayı Teklif Etti,Tuvalete Götürdüm Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atla Terapi Merkezinde Otizmli Çocuklar İçin Etkinlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]