Son Dakika Haberleri: Atladığı havuzda kafası zemine çarpan genç yaralandı
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Atladığı havuzda kafası zemine çarpan genç yaralandı

4 saat önce

MALATYA'da, serinlemek için gittiği 2 metre derinliğindeki özel havuza atlayan İnanç Can (21), kafasını zemine çarparak ağır yaralandı.

Atladığı havuzda kafası zemine çarpan genç yaralandı, System.String[]
MALATYA'da, serinlemek için gittiği 2 metre derinliğindeki özel havuza atlayan İnanç Can (21), kafasını zemine çarparak ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu 6'ncı kilometresindeki havuzda meydana geldi. İddiaya göre, özel bir yüzme havuzuna serinlemek için giren İnanç Can, 2 metre derinliğindeki havuza kafa üstü atladı. Kafası havuzun zeminine çarpan Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından ve boynundan yaralanan Can, sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Malatya, Elazığ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:56 Kaynak: DHA
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