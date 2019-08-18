Son Dakika Haberleri: Atladığı yerden 6 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu
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Atladığı yerden 6 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu

16 dakika önce

ADANA'da, dün gece sulama kanalına atlayan Melih Fırat Kayar'ın (23) sabah saatlerinde, suya girdiği yerden 6 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.

Atladığı yerden 6 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu, System.String[]
ADANA'da, dün gece sulama kanalına atlayan Melih Fırat Kayar'ın (23) sabah saatlerinde, suya girdiği yerden 6 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.
Ege Bağatur Bulvarı, Kozan Yolu'nda, saat 00.10 sıralarında, bir kişinin sulama kanalını atladığını gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, bu kişinin bulunması için kanal suyunu kesti. Kanalda arama çalışması başlatan ekipler, saat 07.00 sıralarında, bir kişinin cansız bedenine ulaştı. İncelemede, görgü tanıklarının verdiği ifadede doğrultusunda atlayan kişiye ait olduğu saptanan cesedin kimlik tespiti yapıldı. Cesedin Melih Fırat Kayar'a ait olduğu tespit edildi. Kayar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.


Kozan Yolu, Sabah, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:24 Kaynak: DHA
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