Atlama kulelerinde Erzurumlu çocuklara kayak eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Spor Atlama kulelerinde Erzurumlu çocuklara kayak eğitimi - Son Dakika Spor

Atlama kulelerinde Erzurumlu çocuklara kayak eğitimi

14 dakika önce

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atlama kulelerinde oluşturduğu acemi pistinde çocuklara kayak eğitimi veriliyor.

Atlama kulelerinde Erzurumlu çocuklara kayak eğitimi, System.String[]

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atlama kulelerinde oluşturduğu acemi pistinde çocuklara kayak eğitimi veriliyor.

Kiremitlik Tepe'de bulunan ve Türkiye'de tek atlama kulesi olma özelliği taşıyan atlama kuleleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra kentteki 8 okuldan 400 çocuğun kayak öğrenme yeri oldu.

"Kayak Bilmeyen Kalmasın' sloganıyla başlatılan eğitimlere ilk ve ortaokullardan seçilen çocuklar, 800 metrelik acemi pistinde deneyimli hocalar eşliğinde kayak yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, atlama kulelerinde birçok faaliyetin yapıldığını anımsattı.

Kayak yapmayı öğrenen çocuk sayısında gelecek yıl artış yapacaklarını ifade eden Taşkesenligil, "Atlama kulelerinde yaptığımız acemi pistine yazın ek yaparak daha da artırmak istiyoruz. Yapacağımız 100 metrelik kapalı yürüyen bant sayesinde sporcuların, 20 ve 40'lık atlama rampalarının yanı sıra acemi kayak pistine çıkmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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