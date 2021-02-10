Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş - Son Dakika

Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş

10.02.2021 19:05
Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği belirtilen Okay C.'nin (32) intihar ettiği ortaya çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği belirtilen Okay C.'nin (32) intihar ettiği ortaya çıktı. Okay C.'nin engel olmak isteyen annesini itip, kendisini boşluğa bıraktığı belirlendi.

Olay, saat 03.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Okay C., oturduğu 13 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairesinin balkonundan aşağıya düştü. Gürültüyü duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Okay C., kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Okay C.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturmada, Okay C.'nın dengesini kaybedip, düşmediği, intihar ettiği tespit edildi. İntiharın ardından olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Okay C.'nin 3 yıldır İstanbul'da yaşadığı ve işyerini kapatıp İzmir'e döndüğü öğrenildi.

ANNE ENGEL OLAMADI

Son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Okay C.'nin olay öncesinde balkondan atlayacağını söylediği annesinin kendisine engel olmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak, annesini iterek kendisinden uzaklaştıran Okay C.'nin ardından balkondan atladığı belirlendi.


Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş
Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş
Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş

İntihar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arda Turan'a verilen ceza sonrası G.Saray küplere bindi: Kabul edilemez Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı Yakılarak öldürülen Şiyar davasında anneden kan donduran ifadeler: 2 gün oğlumun cansız bedeniyle uyudum Son Dakika: Arda Turan'a derbi sonrasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verildi 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti Vicdansız baba, 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi
Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor         
19:33
Manchester United'lı Fernandes, galibiyet golünü atan takım arkadaşına küfretti Manchester United'lı Fernandes, galibiyet golünü atan takım arkadaşına küfretti         
19:02
Al-Raed'e transfer olan eski Trabzonsporlu Marin, 11. takımıyla sözleşme imzaladı Al-Raed'e transfer olan eski Trabzonsporlu Marin, 11. takımıyla sözleşme imzaladı         
18:07
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak         
17:25
Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı         
16:57
Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
16:42
Türkiye'nin de dahil olduğu uzay yarışında rakipler ne durumda? İşte ülkelerin ayırdığı bütçeler Türkiye'nin de dahil olduğu uzay yarışında rakipler ne durumda? İşte ülkelerin ayırdığı bütçeler         
15:32
Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi 29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi         
11:14
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 22 Şubat'ta nikah masasına oturuyor Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 22 Şubat'ta nikah masasına oturuyor         
07:38
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 19:38:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei