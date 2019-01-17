Atlamak İçin En İyi Yer Olarak Burayı Seçtim" Dediği İddia Edilen Genç İntihar Etti

"Atlamak için en iyi yer olarak burayı seçtim" dediği iddia edilen genç intihar etti "İntihar edeceğim" diye videosunu çekmişSAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan ve cesedi sarp kayalıklarda bulunan Türkmenistan uyruklu gencin intihardan önce çekip ailesine...

"Atlamak için en iyi yer olarak burayı seçtim" dediği iddia edilen genç intihar etti

"İntihar edeceğim" diye videosunu çekmiş



SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan ve cesedi sarp kayalıklarda bulunan Türkmenistan uyruklu gencin intihardan önce çekip ailesine gönderdiği videoda "İntihar etmek istiyorum. Atlamak için en iyi yer olarak burayı seçtim" dediği öğrenildi.

Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayov'un cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulundu. Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürüyor.

"Atlamak için burayı seçtim"

Arama kurtarma çalışmalarına katılan tur teknesi kaptanı Mehmet Ermacit, "Kendisi orada video çekmiş. Videoda şunları söylüyor; 'Durumum iyi param da var. Ailevi durumum da iyi. Ama artık yeter bu kadar. İntihar etmek istiyorum. Buraya gelen arkadaşların intiharımla ilgisi yoktur. Göle atlamak istiyordum. Ama hiç bir noktadan göle atlayamayacağımı anladım. O yüzden atlamak için en iyi yer olarak burayı seçtim. Buradan atlayacağım' şeklinde konuşmaları var. Videoyu ailesine attıktan sonra telefonu montunun cebine koyacağını belirtti videoda" dedi.

"Kanyonun bu tür olaylarla anılmasını istemiyoruz"

Cesedi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten tur teknesi kaptanı Veli Parlak, "Üzücü bir olay daha yaşandı. Fakat biz kanyonun bu tür olaylarla anılmasını istemiyoruz. Çünkü burası Türkiye'nin en güzel turistik yerlerinden biri. Tarihi ve doğal güzellikleri çok güzel. Buranın bu şekilde anılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Gencin cesedinin sarp kayalıklardan alınması için jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ayrıca gencin otogardaki güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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