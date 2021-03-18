Atlanta'da sekiz kişinin öldürüldüğü masaj salonu saldırıları zanlısı tutuklandı - Son Dakika
BBC

Atlanta'da sekiz kişinin öldürüldüğü masaj salonu saldırıları zanlısı tutuklandı

18.03.2021 13:57
Atlanta'da sekiz kişinin öldürüldüğü masaj salonu saldırıları zanlısı tutuklandı, System.String[]

Salı akşamı Atlanta'da art arda üç masaj salonuna girip etrafa ateş ederek 8 kişinin ölümüne yol açtığı düşünülen kişi bir gün sonra silahıyla yakalandı.

ABD'nin Georgia eyaletinin yönetim merkezi Atlanta'da Salı günü meydana gelen silahlı saldırıda ölen sekiz kişinin kimlik tespiti sürerken, bir kişi birden fazla kişiyi öldürme ve silahlı saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

Masaj salonlarının bulunduğu bir bölgede meydana gelen saldırıda, ölenlerden altısı Asya kökenli kadınlar.

Saldırı Asyalı-Amerikalıları hedef alan nefret suçlarında hızlı bir yükseliş yaşandığı bir döneme rastladı. Polis, olayın ırkçı bir saldırı olup olmadığını da araştırıyor.

Ölenlerden dördünün kimlikleri Çarşamba günü açıklandı.

Olayın meydana geldiği Cherokee bölgesinin polis yetkilisi Frank Reynolds, zanlının masaj salonu müşterisi olabileceğini ve "seks bağımlılığı" olduğunu öne sürdüğünü söyledi.

Öldürülen sekiz kişiden dördünün Ashley Yaun, Paul Andre Michels, Xiaojie Tan ve Daoyou Feng oldukları Elcias R Hernandez-Ortiz'in de yaralı olduğu açıklandı.





Polis ne diyor?

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında olayı araştıran polis yetkilileri, Robert Aaron Long adındaki zanlının saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini, ama bunun ırkçı bir saldırı olmadığını iddia ettiğini açıkladılar.

Cherokee bölgesi polis yetkilileri, zanlı Long'un -şimdilik- dört cinayet ve bir ağır yaralama suçlamasıyla tutuklandığını da aktardı.

Polis yetkililerinden Jay Baker "Görünüşe göre seks bağımlılığı diye tanımladığı bir sorunu var ve bu masaj salonlarını kendisini kışkırtan yerler olarak yok etmek istediğini söylüyor" dedi.

Long'un 9mm'lik tabancasıyla birlikte yakalandığı polislere direnmediği de aktarıldı.

Masaj salonlarında bazen fuhuş da yapılabiliyor ama yetkililer hedef alınan salonlarda fuhuş yapıldığına dair bir bilgi bulunmadığını söylediler.

Polis yetkilileri ayrıca zanlının tek başına hareket etmiş göründüğünü ve soruşturmanın bu aşamasında saldırının amacı konusunda kesin bir şey söylemek için erken olduğunu da söylüyorlar.

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms "Bunlar yasal çerçevede işletilen salonlar ve şimdiye kadar fuhuş yapıldığına dair bir bilgi yok" dedi ve cinayetlerle ilgili olarak "kurban aşağılama, kurban suçlama" yoluna gidilmeyeceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Bottoms, zanlının, muhtemelen başka saldırılar düzenlemek üzere Florida'ya giderken yakalandığını da söyledi.

Zanlının kimliğinin tespit edilmesinde anne ve babasının da yetkililere yardımcı olduğu açıklandı.

CBS televizyonunun haberinde zanlının polislere "Tanrıyı ve silahları seviyorum" dediği kaydedildi.





Olaylar nasıl meydana geldi?

İlk olay Salı günü yerel saatle 17.00 sularında Cherokee bölgesi, Acworth mahallesindeki Young's Asya Masaj Salonu'nda yaşandı.

Burada açılan ateşle iki kişi olay yerinde ölürken üç kişi de hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan üç kişiden ikisi de burada yaşamlarını kaybetti.

Polis bu olayda ölenlerden ikisinin Asyalı kadınlar, diğer ikisinin de beyaz bir kadın ve erkek olduğunu, ayrıca Latin Amerika kökenli bir Amerikalı erkeğin de yaralı olduğunu açıkladı.

Bu olayın üzerinden bir saat geçmemişti ki Atlanta'nın kuzey doğusundaki bir mahallede bulunan Gold Spa adlı masaj salonundan polise "soygun" ihbarı geldi.

Acil yardım için 911 telefon hattını arayan kadının kayda geçen konuşmaları da yayınlandı.

Kayıtlarda kadının saldırgandan gizlendiğini söylediği duyuluyor.

Yardım hattındaki kişi "Saldırgan erkeğin eşkalini verebilir misiniz?" diye soruyor.

Kadın "Şu an saklanıyoruz. Silahları var. Lütfen gelin, lütfen" diyor.

Polis masaj salonuna geldiğinde "içeride tabanca ile vurularak öldürülmüş üç kadın" buldu.

Orada incelemelerini sürdürürlerden aynı sokakta karşı sıradaki Aromatherapy Spa adlı salonda da bir kadının vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Buradan 911 yardım hattına açılan telefonda da bir kadın, bir arkadaşının içeriye silahlı bir kişinin girdiğini bildirdiğini aktarıyor.

"Bir adamın içeri girdiğini söylediler. Silah sesi duyduk ve kapıdaki kadın yere yığıldı. Herkes korku içinde, herkes saklanıyor" diyor.

Polis güvenlik kameralarını alarak görüntüleri inceledi ve zanlının bir görüntüsünü tespit edip yayınldı.

Sürdürülen takip sonucu Georgialı zanlı Robert Aaron Long, Atlanta'nın 240 kilometre güneyindeki Crisp bölgesinde yakalandı.

Analiz: Asya kökenli topluluklar ayakta

Zhaoyin Feng, Washington

Olayı izleyen Çarşamba gecesi öfkeli, korku içinde insanlar Washington'da sokaklara çıkarak ellerindeki mumlarla Atlanta'da yaşamını yitiren sekiz can için saygı duruşu yaptılar.

100 kadar kişi Çin mahallesinden ellerinde mumlarla geçti.

Yetkililer olayın Asyalılara yönelik ırkçı bir saldırı olup olmadığını hala araştırdıklarını söylüyor.

Fakat bir çok kişi bu saldırının, özellikle koronavirüs salgını döneminde Asyalı Amerikalılara yönelen nefret suçlarından biri olduğuna inanıyor.

Asyalı Amerikalıların genellikle "örnek bir azınlık toplumu" oldukları ve seslerinin çıkmadığı yönünde bir önyargı var. Fakat Çarşamba günü yapılan saygı duruşu ve yürüyüşlere katılan Asyalı ve Asyalı olmayan insanlar açık ve net bir şekilde "Irkçılığa birlikle cevap vereceğiz" mesajını veriyor.

Atlanta'da sekiz kişinin öldürüldüğü masaj salonu saldırıları zanlısı tutuklandı
Atlanta'da sekiz kişinin öldürüldüğü masaj salonu saldırıları zanlısı tutuklandı
Atlanta'da sekiz kişinin öldürüldüğü masaj salonu saldırıları zanlısı tutuklandı

Atlanta, Masaj, Polis, Salı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Atlanta'da sekiz kişinin öldürüldüğü masaj salonu saldırıları zanlısı tutuklandı - Son Dakika Dünya

BBC

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