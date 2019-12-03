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Atlantik'i yelkenliyle aşan Greta Thunberg Lizbon'a ulaştı
6 saat önce
İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Madrid'deki İklim Zirvesi'ne katılmak için yelkenliyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi. Çevreyi kirlettiği için uçak kullanmayı reddeden 16 yaşındaki aktivist Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle aştı. Thunberg'i Lizbon limanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.
İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Madrid'deki İklim Zirvesi'ne katılmak için yelkenliyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi. Çevreyi kirlettiği için uçak kullanmayı reddeden 16 yaşındaki aktivist Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle aştı. Thunberg'i Lizbon limanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.
Thunberg'in Lizbon'dan, COP 25 İklim Zirvcesi'nin düzenlendiği Madrid'e trenle geçmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:57
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