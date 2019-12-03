Son Dakika Haberleri: Atlantik'i yelkenliyle aşan Greta Thunberg Lizbon'a ulaştı
Son Dakika Dünya Atlantik'i yelkenliyle aşan Greta Thunberg Lizbon'a ulaştı - Son Dakika Dünya

Atlantik'i yelkenliyle aşan Greta Thunberg Lizbon'a ulaştı

6 saat önce

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Madrid'deki İklim Zirvesi'ne katılmak için yelkenliyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi. Çevreyi kirlettiği için uçak kullanmayı reddeden 16 yaşındaki aktivist Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle aştı. Thunberg'i Lizbon limanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Atlantik'i yelkenliyle aşan Greta Thunberg Lizbon'a ulaştı, System.String[]

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Madrid'deki İklim Zirvesi'ne katılmak için yelkenliyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi. Çevreyi kirlettiği için uçak kullanmayı reddeden 16 yaşındaki aktivist Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle aştı. Thunberg'i Lizbon limanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.


Thunberg'in Lizbon'dan, COP 25 İklim Zirvcesi'nin düzenlendiği Madrid'e trenle geçmesi bekleniyor.

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Greta Thunberg, Portekiz, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:57 
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