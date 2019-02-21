Son Dakika Haberleri: Atlantik Okyanusu'nda Batan Geminin Enkazında İnsan Kemikleri Bulundu

Atlantik Okyanusu'nda Batan Geminin Enkazında İnsan Kemikleri Bulundu

2 saat önce

Brezilya'dan Çin'e demir cevheri taşırken Atlantik Okyanusu'nun güneyinde batan Güney Kore bandıralı kuru yük gemisi Stellar Daisy'nin kayıp mürettebatına ait olduğu sanılan kemikler okyanus tabanında bulundu.

Atlantik Okyanusu'nda Batan Geminin Enkazında İnsan Kemikleri Bulundu, System.String[]
Brezilya'dan Çin'e demir cevheri taşırken Atlantik Okyanusu'nun güneyinde batan Güney Kore bandıralı kuru yük gemisi Stellar Daisy'nin kayıp mürettebatına ait olduğu sanılan kemikler okyanus tabanında bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, merkezi ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Ocean Infinity şirketine ait okyanus tarama gemisi Seabed Constructor'un batık alanında yaptığı aramalarda, enkaz parçaları arasında, kayıp mürettebata ait olduğu sanılan iş kıyafetleriyle birlikte insan kemikleri ortaya çıkarıldı.

Arama ekibi geçen hafta sonu insansız denizaltı aracıyla yaptığı taramalarda, geminin sefer veri kayıt cihazına (VDR) ulaşmıştı.

ABD'li şirket, Güney Kore hükümetiyle yaptığı 4,8 milyar wonluk (yaklaşık 22 milyon 750 bin lira) anlaşma kapsamında, Uruguay'ın 3 bin 700 kilometre açığındaki batık alanında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Kore bandıralı kuru yük gemisi Stellar Daisy, 2017'nin mart ayında, Brezilya'dan yüklediği 260 bin ton demir cevherini Çin'e götürmek üzere seyir halideyken Atlantik Okyanusu'nun güneyinde batmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Güney Kore, Atlantik Okyanusu, Güncel
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