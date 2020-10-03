Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı - Son Dakika

Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı

Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçılar, Türk kara sularında türüne ender rastlanan "dikenli yılan balığı" yakaladı.

Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçılar, Türk kara sularında türüne ender rastlanan "dikenli yılan balığı" yakaladı.

Merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında sardalya avı için açılan balıkçıların ağına, 50 metre derinlikte Latince adı "Ophisurus Serpens" olan yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda dikenli yılan balığı takıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, AA muhabirine, "Ophisurus Serpens" adı verilen dikenli deniz yılan balığının, zeminde yaşayan balıklardan olduğunu söyledi.

Kuzey Ege'de daha önce balığın varlığının belirlendiğini ifade eden Tunçer, "Bu balığın yaşam yeri, çok ilginç karanlık zeminlerdir. Buraları seven ve insanlarla pek teması olmayan bir balıktır. Görsel olarak da her zaman göremeyeceğimiz balıklardan bir tanesi. Bunlar, zemini kum olan yani bentik alanın içine doğru girer, sadece ağız ve baş kısmı dışarıda olacak şekilde avlanırlar." dedi.

Çanakkale Boğazı'nın biyolojik zenginlik anlamında oldukça güzel bir yer olduğuna işaret eden Tunçer, "Hem floristik hem de faonistik açıdan oldukça zengin Çanakkale. Bu özellikle yerli türlerle beraber, göçmen türlerin de uğrak yeri. Çanakkale Boğazı'nın da kirlenmediği bir gerçeği var. O yüzden bu türleri daha güzel biçimde korumalıyız ve insanlara da sevdirmeliyiz. Bu balık Atlantik Okyanusu'nda yaşıyor. Akdeniz'in güneyinde de yaşan bir tür. Çanakkale Boğazı'nda ilk kez görüyoruz." diye konuştu.

1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla çalışmaya başladıklarını ifade eden Yılmazlar-5 gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi ise şunları söyledi:

"Ender bir balığa rastladık. Güzelyalı açıklarında sardalya avı yaparken ağın içinden çıktı. Yılan balığı sandık ama değişik bir balık. İlk defa gördüğümüz, 2,5 metre boyunda değişik bir balık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne haber verdik. Onlar da muhtemelen üniversiteye verecekler. İlk defa karşılaştığımız, çenesi kuvvetli, ağı yırtabilen, küreği bile ısırabilen bir balık cinsi. Yaklaşık 50 metre civarlarında yakaladık. Dikenli yılan balığı olduğunu öğrendik. Dünyada ve Türkiye'de türünün çok az, dünyada bazı bölgelerde olduğunu öğrendik."

Çiftçi, balığı bilimsel olarak incelenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı
Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı
Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı
Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:16 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı - Son Dakika

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