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Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransız denizci Atlas Okyanusu'nda alabora olan teknede 16 saat hayatta kalmayı başardı - Son Dakika

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