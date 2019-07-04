Son Dakika Haberleri: Atlantik okyanusunun altında dünyanın en büyük tatlı su havzası bulundu
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Atlantik okyanusunun altında dünyanın en büyük tatlı su havzası bulundu

27 dakika önce

Bilim insanları Atlantik Okayanusu'nun altında devasa boyutlarda bir tatlı su havzası bulunduğunu keşfetti. Ölçümlere göre bahsedilen yeraltı havzası 1,1 milyar olimpik havuz hacminde.

Atlantik okyanusunun altında dünyanın en büyük tatlı su havzası bulundu, System.String[]
Bilim insanları Atlantik Okayanusu'nun altında devasa boyutlarda bir tatlı su havzası bulunduğunu keşfetti. Ölçümlere göre bahsedilen yeraltı havzası 1,1 milyar olimpik havuz hacminde.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu yakası kıyılarında yeterince derine gidildiğinde ortaya çıkan bu havzada tatlı su bulan araştırmacılar şaşkınlığa uğradı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:07 
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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