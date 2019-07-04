Atlantik okyanusunun altında dünyanın en büyük tatlı su havzası bulundu
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Bilim insanları Atlantik Okayanusu'nun altında devasa boyutlarda bir tatlı su havzası bulunduğunu keşfetti. Ölçümlere göre bahsedilen yeraltı havzası 1,1 milyar olimpik havuz hacminde.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:07
Bilim insanları Atlantik Okayanusu'nun altında devasa boyutlarda bir tatlı su havzası bulunduğunu keşfetti. Ölçümlere göre bahsedilen yeraltı havzası 1,1 milyar olimpik havuz hacminde. Amerika Birleşik Devletleri
'nin kuzeydoğu yakası kıyılarında yeterince derine gidildiğinde ortaya çıkan bu havzada tatlı su bulan araştırmacılar şaşkınlığa uğradı.
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