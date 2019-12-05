Son Dakika Haberleri: Atlantis Kulübünden 5 yüzücü milli takıma seçildi
Son Dakika Spor Atlantis Kulübünden 5 yüzücü milli takıma seçildi - Son Dakika Spor

Atlantis Kulübünden 5 yüzücü milli takıma seçildi

6 saat önce

İzmir Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, 5 yüzücüsünü milli takıma gönderdi.

Atlantis Kulübünden 5 yüzücü milli takıma seçildi, System.String[]

İzmir Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, 5 yüzücüsünü milli takıma gönderdi.

Kulübün sportif direktörü Erkan Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, sistemli ve doğru çalışmanın karşılığını başarılarla almaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye Yüzme Federasyonu bölge karma seçmelerine katılan Ilgaz Kaygusuz, Çınar Kaylı, Emre Bayram, Kuzeyhan Sezek ve Egemen Atuğ Avcı'nın İzmir'i ve Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil edeceklerini belirterek, "Yüzücülerimizden uluslararası müsabakalarda da madalyalar bekliyoruz. İzmir Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, yüzme ve sutopunda marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sporcularımızın milli takıma seçilmelerinde katkı sağlayan tüm antrenör arkadaşlarımızı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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