Atlantis Su Türkiye'nin en iyi 4'üncü suyu oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda, Türkiye'nin en iyi içilebilir olan su markaları vatandaşların sağlığı açısından belirlendi. Kayseri firması olan Atlantis Su, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda Türkiye'nin en iyi 4'üncü suyu oldu.



Halk sağlığının tehdit içerisinde olduğu son günlerde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin en iyi içilebilir su markalarını belirledi. Kayseri'de faaliyet gösteren Atlantis Su, 8.03 pH değeriyle dereceye giren su markaları arasında en iyi 4'üncü su oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı sıralama şu şekilde;



"Buzdağı, Beyyab, Fuska, Atlantis, Sultan, Tekir, Taşkesti, Javsu, Munzur, Cansu, Kalabak, Kirazlıyayla, Abant, Nazlı, Kipa, Efemsu, Şırlan." - KAYSERİ