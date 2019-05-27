ATLANTISI: Barcelona, 2009 Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup etti
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On yıl sonra, Roma Stadio Olimpico'daki o muhteşem gecenin dalgaları hala modern futbol karşısında hissedilebiliyor. O gün, FC Barcelona Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için 2-0 Manchester United'ı domine etti. Eto'o ilk golü attı ve Messi, gecenin ikinci golünde 2-0 galibiyetinde kalmaya başladığında şüphelerini susturdu ve Manchester’ı Şampiyonlar Ligi’nde arka arkaya Avrupa Kupaları kazanmak için birinci tarafa ulaşmasını engelledi. dönemi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:06
On yıl sonra, Roma
Stadio Olimpico'daki o muhteşem gecenin dalgaları hala modern futbol karşısında hissedilebiliyor. O gün, FC Barcelona Avrupa
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için 2-0 Manchester United
'ı domine etti. Eto'o ilk golü attı ve Messi
, gecenin ikinci golünde 2-0 galibiyetinde kalmaya başladığında şüphelerini susturdu ve Manchester'ı Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya Avrupa Kupaları kazanmak için birinci tarafa ulaşmasını engelledi. dönemi.
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