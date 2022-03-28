Atlar çarpışında ciritçi genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Atlar çarpışında ciritçi genç ağır yaralandı

28.03.2022 09:26
Atlar çarpışında ciritçi genç ağır yaralandı

Uşak merkeze bağlı Mende köyünde cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu, 19 yaşındaki genç sporcu ağır yaralandı.

Uşak merkeze bağlı Mende köyünde cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu, 19 yaşındaki genç sporcu ağır yaralandı.

Uşak merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Mende köyünde, Ciğerde köyünden gelen atlılarla yapılan cirit antrenmanı esnasında 2 atlı çarpıştı. Komşu Ciğerdede köyünden geldiği belirtilen H.S. adlı genç, çarpışmanın etkisi ile attan düştü ve kanaması oluştu. Talihsiz genç çağrılan ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. H.S. nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. - UŞAK

Atlar çarpışında ciritçi genç ağır yaralandı

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Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç ağır yaralandı Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç ağır yaralandı Kırşehir Belediyespor: 0-0 Kırşehir Belediyespor: 0-0

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atlar çarpışında ciritçi genç ağır yaralandı - Son Dakika


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