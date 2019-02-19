Atlar Jandarma İçin Koştu

Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Jandarma Kupası koşuldu.

Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Jandarma Kupası koşuldu.



Şanlıurfa Hipodromunda gece düzenlenen koşuda bin 700 metre kum pistte bir numaralı Fedai isimli at 5 buçuk boy farkla birinci geldi. Jokey Velat Demir'in koşturduğu atın sahibi adına Mehmet Can Çizik, ödülü Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in elinden aldı.



Öte yandan yarışta ikinciliği dört numaralı Göncübey, üçüncülüğü de iki numaralı Hopa Fırtınası adlı atlar elde etti. Yarışı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'le birlikte Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve çok sayıda yarışsever izledi. - ŞANLIURFA

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