Son Dakika Haberleri: Atlar Jandarma İçin Koştu

Atlar Jandarma İçin Koştu

10 dakika önce

Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Jandarma Kupası koşuldu.

Atlar Jandarma İçin Koştu, System.String[]
Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Jandarma Kupası koşuldu.

Şanlıurfa Hipodromunda gece düzenlenen koşuda bin 700 metre kum pistte bir numaralı Fedai isimli at 5 buçuk boy farkla birinci geldi. Jokey Velat Demir'in koşturduğu atın sahibi adına Mehmet Can Çizik, ödülü Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in elinden aldı.

Öte yandan yarışta ikinciliği dört numaralı Göncübey, üçüncülüğü de iki numaralı Hopa Fırtınası adlı atlar elde etti. Yarışı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'le birlikte Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve çok sayıda yarışsever izledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:14 Kaynak: İHA

Mehmet Can, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel
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