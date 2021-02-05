Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor - Son Dakika

Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor

05.02.2021 10:37

Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor Bingöl'de bir köyde her yıl yaz mevsiminde düzenlenen yerel yarışlar için atların kondisyonu düşmemesi için kışın da kar üstünde eğitimlerine devam ediliyor.

Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor

BİNGÖL - Bingöl'de bir köyde her yıl yaz mevsiminde düzenlenen yerel yarışlar için atların kondisyonu düşmemesi için kışın da kar üstünde eğitimlerine devam ediliyor. Kar üstünde koşturan atların izlenmesi de keyif veren görüntüler oluşturuyor.

Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde her yıl Temmuz ayı içerisinde yerel at yarışları düzenleniyor. 20 yıldır süren yarışlar için ise atlara gençler tarafından, kışın kar üstende belirli aralıklarla antrenman yaptırılıyor. Yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçiren bölgede yarışlar için kaymakamlık ve belediye destek vererek yardımcı oluyor. Uzun yıllardır süren yarışlara ilgi ve katılım her sene artarken, hemen hemen her evde an az bir at bulunuyor. Köyde gençler, atları yarışlara hazırlanmak için adeta engel tanımıyor. Bakımları düzenli olarak yapılan atların kondisyondan düşmemesi için yarışa hazırlıklar kar üstünde de sürdürülüyor. Atların, yer yer bir metreye ulaşan karlı zeminde koşması da izlemesi keyif veren görüntüler oluşturuyor.

Atların yaz aylarında düzenlenen yarışlara hazırlandığını belirten köy muhtarı Mehmet Ali Batur, "Atlar yazın yarışa giriyor, bizim köyde yarış var. Kışın besliyorlar, bakıyorlar" dedi.

Bazı atlarında hayvancılıkla uğraşan aileler tarafından kullanıldığı aktaran muhtar Batur, köyün geçimini de hayvancılıkla kazandığını dile getirdi.

Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor
Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor
Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor
Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor

Karlıova, Bingöl, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada Dünyada ilk kez sadece Türkiye'de üretilecek! ASC zerrecik aşısı koronavirüsle mücadelede çığır açacak Ağaç keserken kopan eli, 10 saatlik ameliyat sonucu bileğine dikildi Fahiş fiyatta ceza yolu açıldı: Süre 7 güne düşürüldü, savunma yapılmaması para cezasına engel teşkil etmeyecek Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, yürümekte güçlük çekti Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında Amerika var" sözlerine ABD'den yanıt: Bütünüyle yanlış
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor         
10:21
Haftanın son gününe yatay bir seyirle başlayan dolar, 7,13'ten işlem görüyor Haftanın son gününe yatay bir seyirle başlayan dolar, 7,13'ten işlem görüyor         
09:49
Altın fiyatları tepetaklak! Son 2 ayın en kötü haftasını geçirdi Altın fiyatları tepetaklak! Son 2 ayın en kötü haftasını geçirdi         
09:47
15 yaşındaki kızla evlenmek istedi, ailesi izin vermeyince evlerini bastılar 15 yaşındaki kızla evlenmek istedi, ailesi izin vermeyince evlerini bastılar         
09:28
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı         
09:09
Bir kentimizde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı! Ekipler 1 saatte 15 metre yol açabiliyor Bir kentimizde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı! Ekipler 1 saatte 15 metre yol açabiliyor         
08:30
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi         
05:43
Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi         
21:40
Merve Boluğur ile Enes Batur'un sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister Merve Boluğur ile Enes Batur'un sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister         
21:08
Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti         
20:26
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı         
18:07
Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok         
17:07
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı         
13:47
Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil, 150 yıl önce bugün vefat etti Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil, 150 yıl önce bugün vefat etti         
11:03
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 10:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atlar kar üstünde yarışa böyle hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei