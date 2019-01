Atlar, Kar Üstünde Yaz Yarışlarına Hazırlanıyor

BESTAMİ BODRUK - Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlar yaz aylarında yarışlarda boy gösteren atlarına kar üzerinde idman yaptırarak yarışlara hazırlıyor.Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan köy halkı ayrıca sahip oldukları atlarla, her yıl temmuz ayında Kaymakamlık ve belediye desteğiyle düzenlenen yarışlara katılıyor.Yarış zamanına kadar atlarını ahırda tutmak yerine karla kaplı arazide antrenman yaptıran köylüler, önce yumuşak kar içerisinde bata çıka atlarının kaslarının güçlenmesini sağlıyor.Köylüler, bakımlarını düzenli olarak yaptıkları atları kondisyondan düşmemesi için yarışa hazırlığı kar üstünde yapıyor.Atların, kalınlığı yer yer bir metreye ulaşan kar üzerinde koşması görsel şölen oluşturuyor."Atlar bizim için çok önemli"Köylülerden 32 yaşındaki Turgay Yılmaz , AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da at sürdüklerini söyledi.Anadolu coğrafyasında atın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "300 hanelik köyde herkesin bir atı var. Genelde gençler biniyor ama herkes atları seviyor." dedi.Kar üzerinde koşmanın atlara iyi geldiğini, ayaklarının temizlendiğini belirten Yılmaz, kar üzerinde eğlenmenin insanlara iyi geldiği gibi atlara da iyi geldiğini savundu.28 yaşındaki Mervan Ender de yaz aylarında düzenlenen ve geleneksel hale gelen yarışlara hazırlandıklarını ve onun için atları kar üzerinde koşturduklarını ifade etti.Yarışların kendileri için önemli olduğunu, 10 yıldır ata bindiğini aktaran Ender, kar üzerinde koşmanın atlara iyi geldiğini, atların daha güçlü ve ata binmenin çok zevkli olduğunu belirtti.8 yaşında at binmeye başlayan ve köyün en iyi at binicileri arasında yer alan 19 yaşındaki Ayetullah Kışlakçı da atları çok sevdiğini, kış aylarında genel bakımlarının yanı sıra güç kaybetmemeleri için kar üzerinde koşturduklarını aktardı.