Atları "Kurda Kuşa Yem Olmaktan" Kurtarıyorlar

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'ta yaşayan Yasin Becerikli ve babası, kışın sahiplerinin saman vermemek için doğaya saldığı, açlıkla karşı karşıya kalan ve donma tehlikesi altında bulunan atların bakımını yapıyor, beslenmelerini sağlıyor.
Merkeze bağlı Karabey köyünde bazı vatandaşlar, yazın yük taşımada ve günlük işlerde kullandıkları atları, kışın saman vermemek için doğaya salıyor.
Kışın karda yiyecek bulamayan atlar, zaman zaman yaban hayvanlarının da saldırısına uğruyor.
Karabey köyü Ayrancı
mezrasında yaşayan 18 yaşındaki Yasin Becerikli, karlı havada telef olmamaları için doğaya salınan atları, babasıyla büyük mücadele vererek yakaladıktan sonra ahıra getiriyor.
Baba ve oğlu, ahırda koruma altına aldıkları atlara saman verip bakımlarını yapıyor.
"Bulduğumda açlık ve soğuktan bitkin haldeydiler"
Yasin Becerikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, atlara dondurucu soğukta telef olmamaları için sahip çıktıklarını söyledi.
Atlar için saman temin ederken köylünün de zaman zaman destek olduğunu anlatan Becerikli, "Atları günde iki kez suya götürüyorum. Ahırda yemlerini veriyorum. Saman konusunda sıkıntı yaşadığımda köylüler bana destek oluyor." dedi.
Kışın başlamasıyla bölgede birçok at ve eşeğin doğaya bırakıldığını vurgulayan Becerikli, "Atların kurtlara yem olmasını istemiyorum. Bu kış 5 at topladım. Bunları bulduğumda açlık ve soğuktan bitkin haldeydiler. Dışarıda birçok at var ama onları yakalayamadım. Onlar da büyük ihtimalle ya kurtlar tarafından yakalanıyor yada açlık ve soğuktan telef oluyor." diye konuştu.
"Kurda kuşa yem olmaktan kurtardık"
Baba Mehmet Şirin
Becerikli ise baharda mandırada ya da hayvancılıkta kullanılan atların, kışın saman vermek istemeyen sahiplerince doğaya salındığını ifade etti.
Bu atların telef olmasına vicdanının elvermediğini belirten Becerikli, şöyle konuştu:
"İlkbaharda bu hayvanları meraya bırakıyoruz. Bunların önceki sahipleri gelip bizden habersiz atları alıp gidiyorlar. Biz karşı çıktığımızda bizi hırsızlık yapmakla suçluyorlar. Oysaki köyün hepsi de biliyor ki bu hayvanları doğadan topladık. Atları kurda kuşa yem olmaktan kurtardık. Bu hayvanlara el birliğiyle bakıyoruz. Biz gidiyoruz samanı topluyoruz getirip atlara veriyoruz. Yazın da dereye götürdüğümüzde sahipleri bizden habersiz alıp götürüyor."