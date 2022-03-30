Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor

30.03.2022 15:54
Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor

Uşak merkeze bağlı Mende köyünde yapılan cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç ciritçi, kaldırıldığı hastanede 3 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Uşak merkeze bağlı Mende köyünde yapılan cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç ciritçi, kaldırıldığı hastanede 3 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Uşak merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Mende köyünde, komşu Ciğerde köyünden gelen atlılarla geçtiğimiz Pazar günü yapılan cirit antrenmanı esnasında 2 atlı çarpıştı. Komşu Ciğerdede köyünden gelip antrenmana katılan 19 yaşındaki Hasan Serol, çarpışmanın etkisi ile attan düştü. Kanlar içinde yerde kalan genç ciritçi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Serol'un sağlık durumunda bir düzelme olmadığı öğrenildi. Çarpışması sonrası atın altında kalarak komaya giren Serol'un hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. - UŞAK

Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor
Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor
Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor
Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor
Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor

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Pazar, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika


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