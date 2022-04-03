Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşama tutunamadı - Son Dakika
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Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşama tutunamadı

03.04.2022 13:27
Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşama tutunamadı

Uşak merkeze bağlı Mende köyünde yapılan cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç ciritçi, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini 7 gün sonra kaybetti.

Uşak merkeze bağlı Mende köyünde yapılan cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç ciritçi, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini 7 gün sonra kaybetti.

Uşak merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Mende köyünde, komşu Ciğerde köyünden gelen atlılarla geçtiğimiz Pazar günü yapılan cirit antrenmanı esnasında 2 atlı çarpıştı. Komşu Ciğerdede köyünden gelip antrenmana katılan 19 yaşındaki Hasan Sarol, çarpışmanın etkisi ile attan düştü. Kanlar içinde yerde kalan genç ciritçi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Sarol, cihazlara bağlı olarak verdiği yaşamda kalma mücadelesini bu sabah saatlerinde kaybetti.

Talihsiz gencin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merkez ilçeye bağlı Güneyköy'de toprağa verileceği belirtildi. - UŞAK

Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşama tutunamadı

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Pazar, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşama tutunamadı - Son Dakika


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