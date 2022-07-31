Atların kaybolduğunu ortaya çıkaran müdüre ihraç talebi reddedildi - Son Dakika
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Atların kaybolduğunu ortaya çıkaran müdüre ihraç talebi reddedildi

31.07.2022 10:03
Atların kaybolduğunu ortaya çıkaran müdüre ihraç talebi reddedildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Hatay'ın Dörtyol ilçe belediyesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili belgelerin yer alması' nedeniyle hakkında soruşturma açılan Veteriner İşleri Müdürü...

İÇİŞLERİ Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Hatay'ın Dörtyol ilçe belediyesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili belgelerin yer alması' nedeniyle hakkında soruşturma açılan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız'ın devlet memurluğundan çıkarılması talebini oy birliğiyle reddetti.

İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, 2 parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamışlardır" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise  Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda idari soruşturma başlattı.'KAYBOLDU' İHBARIBelediyede memur olarak çalışan ve daha önce Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı konuda 'kamu aleyhine zimmet' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.E.'nin yakını A.E. ile ortağı C.C.'nin, iddiaya göre, belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk At Çiftliği'nde para karşılığı bindirmek için atları belediye üzerinden talep ettirdikleri kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul'dan yola çıkan 100 at, Dörtyol ilçesine ulaştıktan sonra teslim alındı. Sevkiyat sırasında öldüğü görülen bir at, Dörtyol Hayvan Pazarı'nda gömüldü. 99 at ise Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve belediyede taşeron olarak çalışan U.A. adına sahiplendirildi. Atlar, 10'arlı gruplar halinde çiftliğe götürüldü. Atlara para karşılığı binilen çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre sonra A.E. ve C.C., İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayıp, atların kaçtığı ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler ise kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduktan sonra tutanak tuttu.VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜNE MEMURLUKTAN ÇIKARMA İSTEMİOlayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürerken, Dörtyol Belediyesi de Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçeyle bildirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız hakkında, görevinde ihmali olduğu gerekçesiyle idari soruşturma açtı. Soruşturmaya, atlarla ilgili basında dilekçe ve belgelerin yer alması da eklendi. Soruşturma kapsamında; kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yaparak görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi yani görevi ihmal şeklinde suçun maddi unsurlarını bilerek ve isteyerek kasten işlediğinin tespit edildiği kaydedildi. Yıldız'ın 'memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' gerekçesiyle memurluktan çıkarma ile cezalandırılması istendi.'ATLARLA İLGİLİ TALEBİM OLMADI'Yıldıray Yıldız, 8 iş günü içerisinde istenen savunmasını tamamlayarak, Dörtyol Belediyesi'ne teslim etti. Atlarla ilgili herhangi bir talebi ve dahli olmadığını, herhangi bir teslim almasının da söz konusu olmadığını savunmasında anlatan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Bu hususta herhangi bir imzam da yoktur. Dolayısıyla İBB'den gelen atlarla ilgili şahsımın herhangi bir görevi ihmal ettiği hususu söz konusu olamaz. İlgili talep yazısını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli ve müdürü hazırlayarak imza etmiş en son Belediye Başkanı Fadıl Keskin imzalayarak İBB'ye gönderilerek atlar talep edilmiştir. Normal koşullarda böyle bir talep yazısını Veteriner İşleri Müdürlüğü yazması veya talep değerlendirmesi yapması gerekirdi. Dolasıyla böyle bir at talebi tarafımdan veya müdürlüğümüzce yapılmamıştır. "İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Yıldıray Yıldız'ın Dörtyol Belediyesi'nce yapılan başvurusu üzerine, 'memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' suçunu işlediği iddiasıyla devlet memurluğundan çıkarılması talebini değerlendirdi. Kurul, oy birliğiyle Yıldız'ın memuriyetten çıkarılması talebini reddetti.

Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atların kaybolduğunu ortaya çıkaran müdüre ihraç talebi reddedildi - Son Dakika

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