"Atların Rüyası" resim sergisi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ressam Esat Acet Nuhoğlu'nun eserlerinden oluşan sergi 23 Ocak saat 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) düzenlenecek.

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Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek