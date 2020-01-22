"Atların Rüyası" resim sergisi
6 saat önce
Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, "Atların Rüyası" isimli resim sergisini Sakaryalı sanatseverlerle buluşturacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, "Atların Rüyası" isimli resim sergisini Sakaryalı sanatseverlerle buluşturacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ressam Esat Acet Nuhoğlu'nun eserlerinden oluşan sergi 23 Ocak saat 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) düzenlenecek.
Sergi, 16 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
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