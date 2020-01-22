"Atların Rüyası" resim sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Atların Rüyası' resim sergisi - Son Dakika

"Atların Rüyası" resim sergisi

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, "Atların Rüyası" isimli resim sergisini Sakaryalı sanatseverlerle buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, "Atların Rüyası" isimli resim sergisini Sakaryalı sanatseverlerle buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ressam Esat Acet Nuhoğlu'nun eserlerinden oluşan sergi 23 Ocak saat 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) düzenlenecek.

Sergi, 16 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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