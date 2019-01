Atlarını Soğuktan Battaniye ile Koruyorlar

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi Ağrı 'da son bir aydır aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava insanların yanı sıra hayvanların da yaşamını olumsuz etkiliyor.Dondurucu soğukların etkili odluğu kentte at arabaları ile nakliye işi yapan vatandaşlar, atlarını soğuklardan korumak için battaniyelerle örterek önlem alıyor.Eski Van ve Kağızman caddelerinde gündüz saatlerinde müşteri bekleyen at arabacıları, son bir aydır soğuklara karşı atlarını battaniye ve kilimlerle örtüyor.Atların yem ve su ihtiyacını da karşılayan at arabacıları, ekmek teknelerini dondurucu soğuklara kurban vermemek için ellerinden geldiği kadarıyla sıcak tutmaya çaba gösteriyor."Onları çok seviyoruz ve üstüne battaniye seriyoruz"Yarıyıl tatilinde babasına yardımcı olmak için at arabası ile nakliye işi yapan ortaokul öğrencisi Engin Yaşar , okul harçlığını çıkarmaya çalıştığını söyledi.Son bir haftadır hava sıcaklığının gece ciddi oranda düştüğünü belirten Yaşar, "Havalar soğuk. Biz de üşüyoruz atlar da üşüyor. Soğuktur, kıştır ne yapalım. Burada kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşebiliyor. Akşamları hava çok soğuk oluyor. Atları kendimiz gibi çok seviyoruz ve onların üstüne battaniye seriyoruz, arpa veriyoruz. Zor bir iş, bunu yapacak birinin bu işte usta olması lazım. Onlar da bizim gibi canlılar, onlar da bizim gibi üşüyor, hastalanıp ölüyorlar, sonra acısını cehennemde biz çekeceğiz." dedi. Ardahan 'da soğuk hava ve sis etkili olduDoğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ardahan'da ölçüldü.Kentte, soğuk havanın yanı sıra Kura Nehri civarında yoğun sis oluştu.Sürücülerden Aşkın Bölük, soğuk ve sisten dolayı araç sürmenin son derece zor olduğunu söyledi.Bu arada sisten dolayı ağaçlarda kırağı oluştu, yol ve kaldırımlarda buz meydana geldi.Bazı vatandaşlar soğuklardan araçlarını korumak için üstünü battaniye ile örttü. Iğdır 'da da soğuk hava yüzünden Tuzluca ilçesindeki bazı dereler dondu.