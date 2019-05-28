Atlarla getirdikleri kaçak sigaraları bırakıp kaçtılar

Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerince İran sınırında yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında atla gelen şüpheliler tespit edildi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, gecenin karanlığından ve arazi şartlarından faydalanarak gözden kayboldu.

Şüphelilerin kaçış güzergahında yapılan aramalarda 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Van'da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada