Son Dakika Haberleri: Atlarla getirdikleri kaçak sigaraları bırakıp kaçtılar

Atlarla getirdikleri kaçak sigaraları bırakıp kaçtılar

18 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Atlarla getirdikleri kaçak sigaraları bırakıp kaçtılar, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerince İran sınırında yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında atla gelen şüpheliler tespit edildi.
Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, gecenin karanlığından ve arazi şartlarından faydalanarak gözden kayboldu.
Şüphelilerin kaçış güzergahında yapılan aramalarda 7 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:13 Kaynak: AA
Çaldıran, Van, İran, Güncel
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