Atlas 1 Yapı Kimdir?
54 dakika önce
Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender
Köse, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Atlas 1 Yapı firmasının sunduğu hizmetler hakkında konuşan Köse, şunları söyledi: "Yaklaşık 11 yıldır endüstriyel zemin betonlarına, tünel betonlarına fiber donatı sağlayan ve ayrıca mühendislik hizmeti de veren bir firmayız."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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