Atlas Challenge'da sıradaki rakip Venezuela!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Suzhou kentinde devam eden milliler, günü tek antrenman ile tamamladı.



Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından üçlü ve dörtlü hücum düzenleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ikinci bölümünde ise açma germe hareketlerinden sonra beşe beş hücum ve savunma çalışmaları yapıldı.



Milli takım, Suzhou kentinde katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki yarı final maçında yarın TSİ 10.00'da Venezuela ile karşılaşacak. Karşılaşma, FIBA'nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.