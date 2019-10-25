Son Dakika Haberleri: Atlas Denim, yıllık 50 milyon metrelik üretim hedefledi
Son Dakika Ekonomi Atlas Denim, yıllık 50 milyon metrelik üretim hedefledi

Atlas Denim, yıllık 50 milyon metrelik üretim hedefledi

14 dakika önce

2017'de üretime başlayan Atlas Denim, doğrudan ihracat ve ihracatçı konfeksiyonculara yönelik ürünleriyle, kapasitesini sürekli olarak artırdı.

Atlas Denim, yıllık 50 milyon metrelik üretim hedefledi, System.String[]

2017'de üretime başlayan Atlas Denim, doğrudan ihracat ve ihracatçı konfeksiyonculara yönelik ürünleriyle, kapasitesini sürekli olarak artırdı. Şirket, yılbaşı tam kapasite ile çalışarak yılda 50 milyon metre üretim hedefliyor.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:29 
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