Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı - Son Dakika
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Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı

6 saat önce

Atlas Global Havayolları, 26 Kasım'dan itibaren ara verdiği uçuşlarına bugün tekrar başladı.

Atlas Global Havayolları, 26 Kasım'dan itibaren ara verdiği uçuşlarına bugün tekrar başladı.

Havayolu şirketi, uçuşlarına bugün planlanan iç hatta 1 dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle devam edecek.

Bugünkü ilk seferle İngiltere'nin başkenti Londra'ya seyahat edecek yolcular, İstanbul Havalimanındaki kontuarlarda işlemlerini yaptırdı. Yolcular işlemlerinin ardından uçağın bulunduğu körüğe yönlendirildi.

Londra'ya gidecek yolculardan Dilaver Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de aynı firma ile uçtuklarını fakat 26 Kasım'da çok talihsiz bir haber aldıklarını söyledi.

Kaçmaz, havayolu şirketinin krizden etkilenmesine üzüldüklerini ifade ederek, "Londra'ya gidiş biletimi tesadüfen 21 Aralık'a almıştım. Uçacak ilk uçakta bizimkiymiş. Bileti düne alsaydım uçamayacaktım." dedi.

Uçuşların durumuyla ilgili önceden şirkete elektronik posta yolladığını, ancak cevap alamadığını dile getiren kaçmaz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ise kendileriyle yakından ilgilendiğini belirtti.

Kaçmaz, Türkiye'deki yerli havayolları şirketlerinin seferlerini sürdürmesinin önemli ve sevindirici olduğunu kaydetti.

Bugün dış hatlarda Londra'nın yanı sıra Amsterdam, Bağdat, Tel Aviv ve Tahran'a, iç hatlarda ise yine İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya karşılıklı 12 sefer yapılması planlanıyor.

Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı

İstanbul, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:39 Kaynak: AA
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