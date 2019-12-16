Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı

6 saat önce

Nakit akışı sıkıntısı nedeniyle uçuşlarına ara veren Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

Nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla uçuşlarını durduran AtlasGlobal Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi itibariyle operasyonlara yeniden başlayacağını bildirdi.

26 Kasım'da yaptığı açıklamada, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 21 Aralık'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan AtlasGlobal'den yeni bir açıklama geldi.

AÇIĞA ALINAN BİLETLER İÇİN TARİH VERİLDİ

Havayolu tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15'de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz."

Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı
Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:42 Kaynak: AA
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