Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor

6 saat önce

Atlas Global Havayolları'nın, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.

Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor, System.String[]

Atlas Global Havayolları'nın, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.

Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.

26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

Atlas Jet, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:00 Kaynak: AA
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