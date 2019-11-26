Son Dakika Haberleri: Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu
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Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu

6 saat önce

Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurduİSTANBUL - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlas Global Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.

Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu

İSTANBUL - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlas Global Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlas Global Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır" denildi.

Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Aralık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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