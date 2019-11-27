Atlas Global Havayolları, uçuşları durdurdu

ATLAS Global Havayolları, yeniden yapılanma süreci kapsamında 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Atlas Global Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek için şirketin yeniden yapılanma sürecine girdiği belirtildi. Açıklamada, "Havayolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibarıyla, 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir" denildi.

Havayolu şirketinin yolculara yaptığı duyuruda, "Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletlerle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler yapılacaktır. Siz değerli yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler, 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIK TAKİP EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir."