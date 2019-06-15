Atlas Global, Zonguldak Havaalanına ilk seferini yaptı
3 saat önce
Atlas Global Havayolları Airbus A319 uçağı Zonguldak Havalimanına ilk seferini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
Atlas Global Havayolları Airbus A319 uçağı Zonguldak
Havalimanına ilk seferini gerçekleştirdi.
Yurt içi ve yurt dışı seferlerine bugün başlayan Atlas Global Havayolları sabah 10.20 saatlerinde KK66 uçuşla İstanbul
'dan Zonguldak Havaalanına ilk yurt içi seferi olarak iniş yaptı.
İstanbul'dan Zonguldak Havaalanına gelen uçak, 11.20'de Almanya
Duesseldorf'a gidecek aynı gün 18.30'da Duesseldorf' tan Zonguldak'a gelmiş olacak ve son olarak da 19.30'da İstanbul'a uçacağı belirtildi. Haftanın iki günü çarşamba ve cumartesi günleri karşılıklı şekilde seferlerini gerçekleşeceği belirtilirken, mevcut seferlerin 26 Ekim tarihine kadar devam edeceği açıklandı. - ZONGULDAK
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