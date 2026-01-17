Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit - Son Dakika
Son Dakika
Yaşam

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

17.01.2026 12:52
İstanbul Güngören'de 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldüren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine de musallat oldular. Anne Gülhan Çağlayan tehdit mesajları aldığını belirterek, "Bugün tehdit mesajları almaya başladım. Mesajlarda aynen şu yazıyor, 'Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.' Bu tehditlere boyun eğmeyeceğim." dedi.

Türkiye günlerdir İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülmesini konuşuyor. Adalet isteyen anne Gülhan Çağlayan, tehdit edildiğini açıkladı.

ATLAS'I GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında, daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç (15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNEYE TEHDİT: SENİ DE OĞLUNUN YANINA GÖMECEĞİZ

Anne Gülhan Çağlayan ilk açıklamasında adalet isterken, sonraki açıklamasında tehdit edildiğini açıkladı. Burak Doğan'ın haberine göre; anne Çağlayan, "Bugün tehdit mesajları almaya başladım. Mesajlarda aynen şu yazıyor, 'Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.' Bu tehditlere boyun eğmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

KATİL ZANLISI ÇOCUĞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Atlas'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. tutuklandı. E.Ç. savcılıktaki ifadesinde kendilerine küfür edildiğini ileri sürdü.

"'NE BAKIYORSUN' DEDİ, BIÇAĞI KARNINA BİR KEZ VURDUM"

E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.

